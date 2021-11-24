اختتم مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة «التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي» للمحاضرة بدرية الطبيخ التي قدمت من خلالها مهارات إكساب المشاركين والقدرة على إعداد خطط استراتيجية وتشغيلية لوحداتهم التنظيمية، والتخطيط المسبق في انجاز الأهداف والمشاريع العملية في العمل.



كما اختتمت دورة «إعداد مدرب» للدكتورة عروب القطان عرفت خلالها المشاركين على طرق إعداد الحقيبة التدريبية وطرق إدارة الحوار وتأثير لغة الجسد على المتدربين واختيار أفضل الموضوعات المرتبطة بالبرنامج التدريب ليكون مدربا قادرا على إنجاح البرنامج.