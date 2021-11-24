خضع مهاجم نابولي الإيطالي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن لعملية جراحية اليوم جراء «كسور» عدة في وجهه، وسيغيب لثلاثة أشهر عن الملاعب، وبالتالي لن يشارك في كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في الكاميرون بين التاسع يناير والسادس من فبراير المقبلين، بحسبما أعلن ناديه.



وأصيب أوسيمهن (22 عاما) برأسه بعد احتكاك مع لاعب إنتر ميلان السلوفاكي ميلان سكرينيار، خلال المباراة التي خسرها فريقه الأحد ضمن الدوري المحلي، وخرج من الملعب في الدقيقة 54.



وكشفت الفحوصات بعد المباراة عن «كسور متعددة في تجويف العين اليسرى وعظم الوجنة» للاعب الذي انتقل إلى نابولي من ليل الفرنسي في صيف 2020 بصفقة قدرت بنحو 70 مليون يورو.



وقال نابولي في بيان «خضع فيكتور أوسيمهن لتدخل جراحي لتقليل واحتواء الكسور المتعددة» في عظم الوجنة والخد.



وبحسب البيان نفسه، فإن الجراحة التي أجريت داخل إحدى عيادات نابولي استدعت تركيب «قطع ومسامير من التيتانيوم»، مقدرة مدة غيابه عن الملاعب «90 يوما».



وبهذه الإصابة للدولي النيجيري (19 مباراة دولية، 10 أهداف)، يخسر نابولي متصدر الدوري بفارق الأهداف عن ميلان، خدمات هدافه (5 أهداف في الدوري و4 في يوروبا ليغ) حتى نهاية فبراير.