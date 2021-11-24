اعتمدت عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي منح العاصمة السعودية الرياض استضافة دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية في 2025.



وصادقت الجمعية في ختام اجتماعها الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي في دبي على منح كمبوديا حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2029.



ووافقت الجمعية أيضا على مقترح تغيير مسمى لجنة المرأة والرياضة الى لجنة المساواة بين الجنسين.



وشهد الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات فيما يخص دورات للألعاب الآسيوية الـ 4 وهي (هانغتشو) 2022 و(آيتشي-ناغويا) 2026 و(الدوحة) 2030 و(الرياض) 2034.



واستعرض الحضور تقارير اللجان المنظمة لدورتي الالعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية في (بانكوك) و(تشونبوري) بتايلند ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقررة في (شانتو) بالصين.



وتناول الاجتماع عرض اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب المقررة بطشقند في أوزبكستان عام 2025 عن آخر استعداداتها لاستضافة الحدث.