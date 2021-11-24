توج نادي (الهلال) السعودي اليوم الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم (2021) بعد تغلبه على نظيره الكوري الجنوبي (بوهانغ ستيليرز) بهدفين نظيفين في المباراة النهاية ليضيف إلى خزينته اللقب الآسيوي الرابع في تاريخه.

فور انطلاق المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي أحرز (الهلال) هدف التقدم عبر لاعبه ناصر الدوسري ليكثف فريق (بوهانج) هجماته في محاولة لإدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

في الشوط الثاني عزز (الهلال) تقدمه بالهدف الثاني الذي أحرزه لاعبه موسي ماريغا في الدقيقة ال63 ليقتنص اللقب الرابع ويتأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة للمرة الثالثة في تاريخه.

ووصل (الهلال) إلى المباراة النهائية بعد فوزه على مواطنه النصر بنتيجة (2 - 1) بينما وصل (بوهانغ) بعد تخطي مواطنه (أولسان هيونداي) بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 4).