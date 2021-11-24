فهد العجمي: أدعو وزير النفط ورئيس المؤسسة ورئيس الشركة لتحمل مسؤولياتهم ونزع فتيل الأزمة

العازمي : كل من يحاول العبث بحقوق العمال ومكتسباتهم عليه أن يتحمل تبعات قراراته

أسامة أبو السعود

أكد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فهد العجمي، ان حقوق عمال شركة نفط الخليج خط احمر لن يقبل المساس بها، وخاصة المكافأة التشجيعية للعاملين بمنطقة العمليات في الخفجي والصادر بها قرار مجلس الوزراء الموقر .

ووجه العجمي رسالة الى وزير النفط ووزير التعليم د. محمد الفارس ورئيس مؤسسة البترول والى رئيس الشركة الكويتية لنفط الخليج حملهم جميعا مسوولية العبث الحاصل فيما يخص المكافأة التشجيعية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 6731 .

واعلن ان نقابة نفط الخليج ستدافع عن حقوق عمالها بكل قوة داعيا جميع القيادات التي تقف خلف الغاء هذه المكافأة الى تحمل مسؤولياتهم ونزع فتيل الازمة قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه .

من جهته اعلن امين سر النقابة بدر العازمي، ان جميع الخيارات مطروحة، مشددا على رفض النقابة القاطع المساس بأي حق من حقوق العمال .

ووجه العازمي رسالة الى كل من يحاول العبث بحقوق العمال ومكتسباتهم بان يتحمل مسؤولياته وتبعات قراراته .

من جانبها اعلنت نقابة العاملين بشركة ⁧‫نفط الكويت‬⁩ دعمها الكامل لنقابة ⁧نفط الخليج‬⁩ في خطواتها التصعيدية .

وقالت نقابة نفط الكويت في بيان لها: " نقف صفاً واحداً مع الزملاء في نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج ونؤكد ان حقوق العمال في ⁧‫القطاع النفطي‬⁩ خط احمر ولا نقبل المساس بها.