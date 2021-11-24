أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، إدراج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية" في خطوة وسعت نطاق الحظر الذي كان يشمل الجناح العسكري للحزب فقط.

وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز في بيان إن هذه الجماعة المسلحة المدعومة من إيران "تواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" محذرة من أن الجماعة تشكل تهديدا "حقيقيا" و"مؤكدا" لأستراليا.

وفي سياق متصل أعلنت أندروز أن أستراليا ادرجت أيضا المجموعة اليمينية المتطرفة (ذا بيز) ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية" مشيرة الى "أنها جماعة عنيفة وعنصرية من النازيين الجدد وأن الأجهزة الأمنية تعرف خططها واستعداداتها لشن هجمات إرهابية".

وتحظر أستراليا منذ عام 2003 ما تسميه بمنظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وهو الجناح العسكري فيما سيتم بعد إدراج الجناح السياسي حظر الحزب بالكامل ما يعني وقف جميع أنواع التمويل له في أستراليا التي تضم جالية لبنانية كبيرة.