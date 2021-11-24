تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة قال في مقدمته إن طريق اللياح الواقع شمال البلاد والمتفرع من طريق المطلاع الرئيسي كيلو 20 يعد من الطرق التي تستخدمها القوات المسلحة الكويتية والقوات الصديقة خصوصا أثناء التدريبات والمناورات العسكرية وكذلك أصحاب الإبل والأغنام، إلا أن الطريق ذات اتجاه واحد وعدم وجود إنارة ما يسبب بعض الحوادث المرورية وحرصاً على سلامة مرتادي الطريق.

ونص الاقتراح على توسعة الطريق بجعله ذات اتجاهين بدلاً من اتجاه واحد، وإنارة الطريق، وعمل سياج على جانبي الطريق لمنع الإبل والأغنام من الوصول إلى الطريق حيث إنها تشكل خطراً على مرتادي الطريق.