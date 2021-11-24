أدين الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، هدّاف ريال مدريد الإسباني، الأربعاء بالتواطؤ في محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا بشريط جنسي وحكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.

وأعلن محامو اللاعب فوراً استئناف موكلهم البالغ 33 عاماً الحكم. وأصدرت محكمة فرساي أحكاماً تتراوح بين 18 شهراً مع وقف التنفيذ وصولاً إلى السجن سنتين ونصف السنة.

وقال محامي كريم بنزيمة للصحفيين اليوم الأربعاء: إن مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم وريال مدريد سيطعن ضد إدانته بالاشتراك في محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بقضية الشريط.