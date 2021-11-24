أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة شؤون الحج ندباً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين، إن تعليمـات وزارة الحـج والعمـرة في المملكة العربية السعودية بشـأن الإجـراءات والتدابير الخاصـة بالعمرة بينت أنه لا يسمح للأطفـال دون 12 عامـاً مـن الـدخول للمسجد الحـرام لعدم شمولهم ضمن الفئات المسموح لها بإصدار التصاريح وحجـز المواعيـد لأداء شعيرة العمـرة عبر تطبيق ( اعتمرنا ، توكلنا ) .

وقال المزين كما شددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على عدم إمكانية الدخول للحرم المكي للعمـرة أو للصـلاة دون وجـود تصـريح فعـال ، مع إمكانية التواصـل مـع هـاتف الرئاسـة العامـة لشئون الحـرمين الشريفين رقم ( 1966 ) بشأن إبقاء الأطفال في الساحات الخارجية للحرم .

وتابع المزين كمـا يرجـى العلـم أنـه تم تخصيص الـدور الأول في المسجد الحـرام لأداء الطـواف لغـيـر المعتمرين ، وتم إضافة أيقونة « طواف » في تطبيقي « اعتمرنا » و « توكلنا » كمـا أن الطـواف لغـير المعتمـرين سـيتاح في غـير أوقـات الصـلوات في الفترتـين الصباحية والمسائية.