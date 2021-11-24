قالت وسائل إعلام تابعة للدولة اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه.

وقال تقرير نشر على موقع فانا الإخباري إن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو قدم في مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية.

كان أبي أحمد قد أعلن في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه يعتزم قيادة الحرب شخصيا ضد قوات جبهة تحرير تيجراي وحلفائها.

وكتب قائلا "لنلتقي في جبهة القتال... حان الوقت للتضحية من أجل قيادة البلاد".

وهددت قوات تيجراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة، لكنها تقاتل بشراسة أيضا في محاولة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء رئيسي في جيبوتي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أمس الثلاثاء إن الجيش الإثيوبي وجماعات مسلحة من الأقاليم تمكنوا إلى حد ما من وقف تحركات قوات تيجراي لقطع الممر لكن قوات تيجراي تمكنت من التحرك جنوبا صوب أديس أبابا.



