قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن القيادة السياسية أوصت وبشكل واضح بضرورة التعاون مع الحكومة وأن تسمية سمو الشيخ صباح الخالد، جاءت للتعاطي مع الملفات الوطنية الملحة.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي، أنه تشرف اليوم بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل واستمع الى توجيهاتهما الواضحة فيما يتعلق بضرورة التعاون مع الحكومة والتعاطي بشكل مسؤول مع الاولويات الوطنية وأهمية الابتعاد عن الصراعات والخلافات التي لا تفيد البلد ولا الشعب.

وقال الغانم: " اليوم بالنسبة لي يوم سعيد تشرفت فيه بلقاء الوالد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بمعية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد".

وأضاف: أوصاني سمو أمير البلاد بإيصال تحياته إلى أبنائه النواب والشعب الكويتي وكذلك استمعنا إلى توجيهاته ونصائحه ودعوته لنا بالتعاون مع الحكومة لما فيه الخير للبلاد والعباد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية أن يطيل في عمره.

وذكر الغانم" كما تشرفت اليوم بلقاء سمو ولي العهد والذي بدوره طلب مني أن أنقل لإخواني النواب التركيز على الأولويات التي تهم المواطنين وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد وملف التحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجيا وداخليا والسعي إلى إيجاد مصادر دخل أخرى غير النفط، لأن هذا تحد كبير يجب أن نركز عليه من أجل مستقبل الأجيال القادمة إضافة إلى الملفات الأخرى مثل القضايا التعليمية والصحية والإسكانية والعديد من الملفات التي هي أولوية بالنسبة للمواطنين".

وقال الغانم" ووفقا للمادة 56 من الدستور والأمر الأميري بتفويض سمو ولي العهد الصادر في 15 نوفمبر الجاري، اختار سمو ولي العهد كما يعلم الجميع سمو الشيخ صباح الخالد ليرأس الحكومة التي ستواجه هذه الملفات، وطلب من أبنائه التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومع الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات والابتعاد عن الخلافات ونبذ الصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

وذكر الغانم" كما أكد لي سموه أنه قابل العديد من النواب من مختلف التوجهات السياسية وسيستمر في مقابلة العديد من النواب وأن كل الملاحظات التي يبديها أبناؤه النواب هي محل احترام وترحيب وستؤخذ في الاعتبار من خلال توجيهاته لسمو رئيس مجلس الوزراء والأخوة الوزراء الذين سيتم اختيارهم".

وأوضح:" في نهاية الأمر نحن لبناء الدولة نحتاج إلى عمل جماعي لأن الهدم يحتاج إلى إرادة فردية، أما البناء فهو بالتأكيد بحاجة إلى إرادة جماعية وإن شاء الله الإرادة الجماعية متوفرة لتحقيق هذا الأمر وبالتعاون مع الحكومة نحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي".

وهنأ سمو الشيخ صباح الخالد على هذه الثقة الغالية من القيادة السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأتمنى أن ينجح في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هذه التحديات وتحقيق طموحات القيادة السياسية وطموحات الشعب الكويتي".

وختم " أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة ذات شخصية سياسية قوية قادرة على التعاطي مع المشهد السياسي وقادرة على تحقيق التوازن مابين المجلس والحكومة وإن شاء الله بتعاون السلطتين كما أوصانا سمو الأمير وسمو ولي العهد نحقق طموحات أبناء الشعب الكويت وننتقل إلى مرحلة جديدة من الإنجاز".