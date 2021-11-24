توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الاسبانية مدريد اليوم للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 المزمع عقده هناك خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وسفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد الكويت أمام الجمعية العامة للمؤتمر الذي يناقش موضوع (التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية : التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع)، كما من المقرر ان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الأسباني ميريتشيل باتيت.

كما يشارك الغانم والوفد المرافق له في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد المواقف بشأنها.

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية أيضا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، والديمقراطية وحقوق الانسان، والسلم والأمن الدوليين، وشؤون الأمم المتحدة، الى جانب العديد من اللجان الفرعية.

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي، وعضو الشعبة النائب أسامة المناور، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.