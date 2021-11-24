عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي برفض طعن انتخابي أقامه مرشح في الدائرة الخامسة اعتراضا على إعلان فوز النائب د. عبيد الوسمي بالانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ساقه في طعنه، بخصوص عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة الخامسة بصورة عامة، مبهم لا يعدو أن يكون محض أقوال مرسلة أطلقت على عواهنها دون دليل يدعمها أو قرينة تظاهرها، ومحض تشكيك بصحة عملية الانتخاب وسلامة إجراءاتها لا يعتد به أو يعول عليه، بحسبان أن كل ادعاء يلقي بعبارات عامة ولا يكون مقترنا بوقائع معينة تدل عليه لا يقام له وزن.

وادعى الطاعن طلال الدبوس بأن الوسمي قام بالتأثير على الناخبين بالترهيب والترغيب وذلك بغرض الإدلاء لصالحه بأصواتهم في صندوق الاقتراع، بما يزيد من التأثير غير الديموقراطي على العملية الانتخابية، ويسهم بتفويض الثقة في الديموقراطية وشرعيتها.