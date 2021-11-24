في ورشة عمل البرازيلية آنا باولا غيماريس، تبدو دمى تمثل أطفالاً حقيقية أكثر من الرضّع الفعليين أنفسهم، "تنام" في مهود، فيما تجلس أخرى على الأريكة.

وتقول الفنانة لوكالة فرانس برس وهي تحمل رأس رضيع لتلوين شفتيه بالأحمر بفرشاة "أنا لا أصنع الدمى ، بل أحوّل الأحلام إلى حقيقة".

وتُطلَق على هذه الدمى تسمية "الأطفال المولودون من جديد"، وهي تًصنَع بدقة لامتناهية تُعنى بأصغر التفاصيل، إلى درجة يلتبس الأمر على الناظر إليها، فيخالها أطفالًا من لحم ودم.

وتحتاج الفنانة المقيمة في كونتاجم بولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق البرازيل) إلى ما معدّله سبعة أيام لصنع كل دمية، وتبيعها بأسعار تصل إلى سبعة آلاف ريال (نحو 1120 دولاراً).

ومع أن معظم الزبائن برازيليون، تتلقى آنا باولا غيماريس أيضاً طلبات من فرنسا والبرتغال والولايات المتحدة وأستراليا.

وتستخدم غيماريس القماش لصنع جذع الدمية، أما الرأس والأطراف فمن اللاتكس، والشعر من صوف الأغنام، يُزرع في الرأس "خيطاً خيطاً".

أما الطلاء، فتختلف أنواعه، إذ منها ما يُستعمّل للجلد، وآخر للرموش وثالث للأظافر.

وقد تظهر على أجسام بعض الأطفال عروق أو وحمات.

وتشرح أن "الجزء الأصعب هو الحصول على لون البشرة الأكثر واقعية". وتضيف "لدينا تشكيلة تضم أكثر من عشرين لوناً. كذلك قد تكون زراعة الشعر مهمة شاقة جداً"