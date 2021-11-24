شدد حسن ربيعة الكواري، مدير خدمات المشجعين باللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر يوم 30 تشرين ثان/نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 كانون أول/ديسمبر، عن تطبيق دولة قطر كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في منافسات البطولة، خاصة الجماهير.

وقال الكواري في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجنة المنظمة أكدت على كافة الحضور ضرورة الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة السارية في حينه.

وأشار إلى أن الحصول على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا، وإجراء الفحص السريع لمن هم دون 12 سنة قبل المباراة سيكون شرطا أساسيا لحضور الجماهير مباريات البطولة.

وكشف الكواري النقاب عن آلية عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، وقال: "تم طرح التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال مركز البطاقات والمنافذ التي افتتحتها اللجنة المحلية المنظمة مؤخرا في المجمعات التجارية".

وأشار إلى أن عملية بيع التذاكر ستكون إلكترونية، مع إمكانية التوجه لأحد المراكز للمساعدة في التسجيل والشراء، علما بأن التسجيل المسبق والحصول على التذاكر عبر الإنترنت هما الطريق المختصر للحصول عليها.

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن وجود تذاكر في ملاعب المباريات خلال منافسات البطولة، قال مدير خدمات المشجعين: "سيكون هناك مراكز للمساعدة على حجز التذاكر واستصدار بطاقة هيّا حول الاستادات، لكننا دائما ننصح بحجز التذاكر أولا والتوجه للاستادات ثانيا، حتى لا يضطر المشجع للعودة في حال نفاذها".

وعن آلية الحصول على بطاقة المشجع " هيا"، أوضح الكواري :"يعد مشروع بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) أحد أهم عناصر تجربة المشجعين، حيث تتيح تلك البطاقة الذكية لحاملها العديد من المزايا، وتستخدم البطاقة كوسيلة للتعرف على هوية حاملي التذاكر، وتسهيل الدخول إلى دولة قطر، والوصول للاستادات المستضيفة للمباريات، وتتيح الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات كاستخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال البطولة".

ويمكن للمشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العرب الحصول على بطاقة "هيّا" بعد شراء التذاكر عبر موقع الفيفا، ثم التقديم للحصول على البطاقة عبر الموقع الإلكتروني للبطولة، وبعد ذلك زيارة أحد المنافذ لطباعتها، أو التوجه مباشرة إلى هناك للقيام بعملية التسجيل والطباعة، علماً بأن التذكرة وبطاقة "هيّا" إلزاميتين لحضور المباريات.

وعن الجماهير القادمة من الخارج وآلية وصولهم وعملية الحجز والتسهيل عليهم، قال الكواري : "بمجرد شراء التذاكر والتقديم لبطاقة هيّا عبر الإنترنت، وبعد موافقة الجهات المختصة، يصدر تصريح الدخول لدولة قطر، ويستطيع المشجع طباعة بطاقة هيّا فور وصوله للدوحة حيث يوجد بمطار حمد الدولي منفذ مخصص لذلك، أو التوجه لمركز الدوحة للمعارض لطباعتها".

وأكد الكواري :"لا يوجد أسهل من إتمام العملية عبر الإنترنت، وقمنا بتقديم خدمات توصيل بطاقات هيّا عبر البريد لسكان دولة قطر، وكذلك وفرنا العديد من المنافذ في المجمعات التجارية، وسنوفر كذلك منافذ حول الاستادات، نسعى دائما لتوفير أنسب خيار للمشجعين".

وأوضح الكواري وجود تواصل مع الجاليات العربية من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وقال:"بالتأكيد، نحن نتمتع بعلاقة طيبة مع كافة أبناء الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة في دولة قطر، هم شركاء في إنجاح كافة الفعاليات التي تحتضنها الدولة، ولدينا كذلك شبكة من قادة المشجعين، وهم مجموعة من الأفراد المتحمسين لكرة القدم من أنحاء العالم، والذين يشاركون مع الجمهور في بلدانهم معلومات أساسية عن قطر وبطولة كأس العالم وكأس العرب، بهدف تعزيز الحماس لدى الجمهور".

وأختتم الكواري تصريحاته بالقول: "الجميع مرحب به في قطر، ونشير إلى أهمية تقديم المعلومات السليمة والأساسية خلال مرحلة التقديم على الطلبات قبل وقت كاف، علاوة على مراعاة كافة الشروط اللازمة للدخول لدولة قطر في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ضرورة القيام بحجز مقر إقامة خلال فترة تواجد المشجع في الدولة، والتأكد من تصنيف الدولة على القوائم الخضراء أو الصفراء أو الحمراء، أو الحمراء الاستثنائية لاعتبارات السفر والوصول، حيث لا يسمح بركوب الطائرة إلا لمن استوفى كافة الشروط المعمول بها، وهو أمر متبع في السفر بين كافة بلدان العالم".