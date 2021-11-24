فرضت السلطات في التشيك التزاما على مستوى البلاد بالإبقاء على الطيور الداجنة داخل الأماكن المغلقة نظرا لحدوث إصابات بإنفلونزا الطيور، حسبما أعلنت الخدمة البيطرية الحكومية في براغ

وتم استثناء الحمام والطيور الكبيرة التي لا يمكنها الطيران مثل النعام من القرار.

وكان قد تم اكتشاف إنفلونزا الطيور إن 1 إتش 1 سابقا في مزرعة لتربية الأوز جنوب شرق سيسك بوديوفيتش،بلإضافة إلى أماكن اخرى.وكان من الضروري ذبح حوالي ألفي حيوان هناك.

كانت تلك الطيور التي تعرضت للذبح تصل إلى أحد برك المياه وربما أصيبت بالمرض من الحيوانات البرية.

وشهدت التشيك في الربيع الماضي بالفعل موجة كبيرة من الاصابات بإنفلونزا الطيور. وتم إعدام ما يقرب من ربع مليون حيوان بسبب الفيروس الخطير.

ويعتبر إنفلونزا الطيور مرض شديد العدوى يصيب بشكل رئيسي الدجاج والديك الرومي والبط.