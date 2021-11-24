أعادت هولندا فرض قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة 5ر1 متر، والتي وضعت لتجعل من الصعب على المواطنين نشر الفيروس، وذلك في ضوء المستويات القياسية الجديدة للإصابات أعداد المرضى.

وأعلنت وزارة العدل في لاهاي أنه سيتم تغريم من لا يحافظ على مسافة آمنة 95 يورو (107 دولارات).

ولا ينطبق هذا الالتزام على المطاعم وفي القطاع الثقافي لأنه لا يتم السماح بدخول تلك الأماكن إلا للأشخاص الذين يظهرون دليلا على التطعيم أو التعافي من كوفيد19- أو اختبار سلبي حديث. كما سيتم استثناء مصففي الشعر ووسائل النقل العام.

وتم إلغاء قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة معينة في أيلول/سبتمبر. وفي بداية تشرين ثان/نوفمبر الجاري، فرضت الحكومة إغلاقا جزئيا بسبب تدهور الوضع.

وأصبح يتعين على المطاعم ومتاجر السوبرماركت إغلاق أبوابها الساعة الثامنة مساء، بينما تغلق المتاجر الأخرى الساعة السادسة مساء. كما تمت إعادة فرض ارتداء الكمامات في المباني التي يرتادها العامة.