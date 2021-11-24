صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأن جنينا قد توفي بسبب مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في أول حالة من نوعها في البلاد.

ووضعت امرأة كانت في أسبوع الحمل الـ24 جنينا ميتا أمس الأول الاثنين، بعد أربعة أيام من تأكد إصابتها بكوفيد19-، وفقا لما ذكرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات القول إن الفحص أثبت إصابة الجنين بكوفيد19- .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدولة أضافت 35 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وهو أعلى رقم منذ بداية الموجة الرابعة من الوباء في البلاد في تموز/يوليو الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 3363 حالة.

واستبعدت الوكالة لاحقا وفاة الجنين من الوفيات اليومية، ليصبح الإجمالي 3362 حالة.