خلص خبراء يعملون على دراسة فعالية لقاح فايزر/ بيونتك ضد فيروس كورونا إلى أن خطورة الاصابة بالفيروس تزداد بعد مرور وقت من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن الفريق، الذي نشر الدراسة في دورية ميديكال جورنال البريطانية، قال إن الدراسة تدعم الحاجة لاعطاء جرعات تعزيزية لمنع إصابة الأشخاص بالفيروس مع تراجع المناعة.

وخلص فريق من معهد Leumit للخدمات الصحية لحدوث زيادة تدريجية في الخطورة بالاصابة بفيروس كورونا بعد 90 يوما من تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر.

قام الخبراء بفحص السجلات الطبية الإلكترونية لـ 80 ألفا و 57 بالغ ( بمتوسط عمر 44 عاما) الذين خضعوا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل " بي سي ار" في الفترة من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر الماضيين، بعد ثلاثة أسابيع على الأقل من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأظهر الفحص عدم ظهور دليل على الاصابة السابقة بفيروس كورونا في أي من العينات.

وكان من بين المجموعة التي خضعت للفحص، 7973 (6ر9%) مصابين بفيروس كورونا.

وبعد ذلك تم مطابقة النتائج مع أشخاص من نفس العمر والعرقية، ثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا في نفس الاسبوع.

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة النتائج الايجابية تزداد مع مرور الوقت بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.