أعلن مصرف "أتوم بنك" البريطاني الذي يعمل عبر الانترنت إطلاق العمل لأربعة أيام في الأسبوع لجميع موظفيه بدون تخفيض رواتبهم، مؤكدًا أنه يريد تحسين رفاهية العاملين فيه بقدر زيادة إنتاجيّته.

دفعت أزمة الوباء بالكثير من الشركات إلى إعادة النظر في أساليب عملها، بين العمل عن بعُد وتخفيض ساعات الدوام.

أواخر العام 2020، أطلق الفرع النيوزيلندي من مجموعة "يونيليفر" البريطانية الهولندية تجربةً للعمل أربعة أيام في الأسبوع.

وأكد أتوم بنك أنه "أكبر شركة في بريطانيا تُدخل العمل لأربعة أيام في الأسبوع" إلى نظامها.

بدأ تطبيق النظام الجديد للعمل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وشمل معظم الموظفين البالغ عددهم 430، الذين باتوا يعملون 34 ساعة على مدى أربعة أيام في الأسبوع، مقابل عملهم سابقاً 37,5 ساعة على مدى خمسة أيام.

وقال أتوم بنك إن كوفيد-19 "غيّر إلى الأبد طريقة عيشنا وعملنا"، مضيفًا أنه يريد "إعادة التفكير في طبيعة العمل ليؤخذ في الاعتبار إطالة مدّة الحياة المهنية والتأثير الإيجابي للتكنولوجيا ومرونة العمل".

أشار المصرف إلى أنه يواصل تقديم خدماته سبعة أيام في الأسبوع وأضاف أنه "يدرس جدّيًا" الآثار المترتبة عن العمل أربعة أيام في الأسبوع. وأكد أن "لن يكون لذلك أي تأثير على خدمة الزبائن أو عمليات" الشركة.

واعتبر مدير عام المصرف مارك مالن في بيان أن تطوّر عادات العمل خلال الوباء أظهر أن "الكثير من الوظائف يمكن تأديتها بالفعالية والإنتاجية نفسها من المنزل أو من المكتب".

وأضاف "نعتقد أن الوقت قد حان للتطوّر المقبل في عالم العمل" الذي سيعطي وقتًا للموظفين "لمواصلة شغفهم وتمضية وقت مع عائلاتهم وتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الخاصة".