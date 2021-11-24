قالت كريستي موريالي، وزيرة الصحة في إقليم والونيا البلجيكي، إن طبيبا في بلجيكا زور حوالي 2000 شهادة تطعيم ضد كوفيد .19-

ونقلت قناة "إل إن 24" البلجيكية عن موريالي قولها إن الاحتيال منتشر في المنطقة وقد يكون امتد إلى أجزاء أخرى من بلجيكا.

وذكرت أن عمليات التزوير تمثل "انتهاكا للثقة" لأفراد الجمهور الذين اختاروا التطعيم وكل طبيب يعمل في مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وكشف تحقيق أجرته وكالة والونيا لجودة المعيشة، وهي هيئة صحة عامة، عن عمليات التزوير بعد العثور على تناقضات في المواقع والمواعيد في شهادات التطعيم التي أصدرها الطبيب.

وقالت قناة "إل إن 24" إنه لم يتم الكشف عن اسم الطبيب، لكن تم إعلان بطلان شهادات التطعيم. وأضافت القناة إن الطبيب ستتم محاكمته بتهمة التزوير والاحتيال وقد يواجه حكما بالسجن.

وأوضحت القناة أنه سيتم أيضا التحقيق مع الأشخاص الذين استفادوا من الشهادات المزورة.

وأعلنت بلجيكا الأسبوع الماضي أنها ستشدد القيود الرامية للوقاية من كورونا في ظل زيادة أعداد حالات الإصابة. وجذبت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للقيود في بروكسل نحو 35 ألف متظاهر.