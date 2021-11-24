أعربت الحكومة البريطانية عن " أسفها " لاطلاق صيادين فرنسيين تهديدات بالقيام بإجراء احتجاجي في ظل تصاعد الخلاف بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التصريح عقب أن أشار ممثلو قطاع الصيد الفرنسي إلى أنهم قد ينظمون عملا احتجاجيا في كاليه وموانئ أخرى لوقف الصادرات إلى المملكة المتحدة.

وقال الممثلون إن هذه الخطوة سوف تكون للاحتجاج على ما أسموه برفض بريطانيا منحهم تراخيص للصيد في المياه البريطانية.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية القول " نحن نشعر بالاسف لاطلاق التهديدات بالقيام بعمل احتجاجي، ونتطلع لضمان السلطات الفرنسية عدم حدوث أعمال غير قانونية وعدم تضرر التجارة".

وأضاف" لقد منحنا تراخيص لـ 1700 قارب أوروبي إجمالا، وموقفنا بشأن منح التراخيص عقلاني ومتوافق مع التزاماتنا وفقا لاتفاقية التجارة والتعاون".

وأوضح " نحن مستمرون في العمل مع المفوضية الأوروبية والسلطات الفرنسية، وسوف ننظر في أي أدلة إضافية تقدم لدعم طلبات منح التراخيص المتبقية".

ويشار إلى أن المباحثات مستمرة بين بريطانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية لتسوية مصدر الخلاف الرئيسي، وهو عدد التراخيص الممنوحة للصيد حول خط الساحل البريطاني للسفن الفرنسية الأصغر، التي يمكن أن تثبت أنها كانت تصطاد في هذه المنطقة منذ وقت طويل.