تدرس الحكومة الايطالية فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، قد تشمل فرض قيود على غير الملقحين ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي لمناقشة تفاصيل تطبيق ما يطلق عليه " التصريح الأخضر السوبر"، ومتى سيدخل حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإجراءات سوف تسمح فقط لمن لديهم ما يثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا دخول أماكن مثل دور السينما والمسارح، وذلك وفقا لما قالته مصادر مطلعة على المباحثات.

وسوف تستمر القيود في السماح لغير الملقحين بدخول أماكن العمل بعد إثبات سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن تشديد إيطاليا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا سوف يكون الأحدث ضمن تشديد قيود في أنحاء القارة الأوروبية التي تواجه موجة أخرى من الاصابات بفيروس كورونا.

وتدفع الحكومات أيضا لاقناع المواطنين بالحصول على جرعات تعزيزية من اللقاح للوقاية من الفيروس. وقد قلصت إيطاليا الفترة ما بين الحصول على جرعات اللقاح والجرعة التعزيزية من ستة أشهر إلى خمسة فقط. كما أعلنت السويد اليوم أنها سوف تقدم جرعة ثالثة لجميع البالغين، بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعات الأولى.

وعلى الرغم من أن إيطاليا لا تسجل زيادة حادة في حالات الاصابة مثل بعض الدول، فإنها تسجل زيادة مستدامة في حالات الاصابة والوفيات.