قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن الحكومة الفرنسية وسلطات كرة القدم تريد وضع خطة عمل قصيرة المدى لإنهاء عنف المشجعين في الملاعب.

وتوقفت مباراة ليون ومارسيليا في الدوري الفرنسي بعد خمس دقائق من بدايتها يوم الأحد الماضي وتم إيقافها بعدما ألقت الجماهير زجاجة مياه على رأس ديميتري باييه لاعب الفريق الزائر. وكانت هذه هي أحدث واقعة في سلسلة من الأحداث شهدتها الملاعب الفرنسي,

وقال دارمانين بعد اجتماع مع وزير الرياضة وممثلي كرة القدم :" نحن الآن بحاجة للإسراع، وسويا سنقترح سريعا إجراءات ملموسة لزيادة الآمان في الملاعب".

وسيتم طرح هذه التدابير في غضون اسبوعين.

ويتم مناقشة حظر دخول الملاعب، وإصدار تذاكر شخصية، وتحسين ضوابط الدخول والمراقبة بالفيديو، واتخاذ إجراءات أوضح بشأن ما إذا كان ينبغي إيقاف المباراة".

حتى الآن، لم تحقق العقوبات المفروضة على الأندية الفرنسية المتورطة في العنف الجماهيري أي تغيير جوهري.