تستمتع أنثى الفيل الآسيوية غاندي البالغة 52 عاماً بالتنزه منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت على التلال الخضراء في منطقة ليموزان، في وسط فرنسا، حيث أقيم مأوى هو الأول من نوعه في أوروبا للفيلة "المتقاعدة" من حدائق الحيوانات والسيرك، يهدف إلى توفير مكان لجمعها.

وفكّر الموظفَان السابقان في حدائق الحيوانات في بلجيكا صوفي غوتغيبور وتوني فيرهولست بهذا المشروع بعدما حظرت نحو 20 دولة أوروبية استخدام الحيوانات البرية في العروض، انضمت إليها فرنسا قبل أيام بإقرارها قانوناً يتضمن إجراءً مماثلاً.

وسعياً إلى إقامة "ملاذهما" الذي سمياه "إلفنت هايفن"، استقر توني فيرهولست (49 عاماً) الذي عمل مدى 15 في رعاية الفيلة في حديقة أنتويرب للحيونات، وشريكة حياته صوفي المتخصصة في رعاية القردة العليا، في مزرعة قديمة عام 2016، تقع في وسط 29 هكتاراً من المراعي في بوسيير-غالان (وسط فرنسا) البالغ عدد سكانها 1300 نسمة، في قلب محمية بيريغور-ليموزان الطبيعية.

فوجئ رئيس البلدية إيمانويل ديكسيت بدايةً، لكنه كان "سعيداً" باستحواذ مالكين جديدين لأراضٍ زراعية قديمة مهملة، وسرعان ما أعجب بالمشروع.

وطوال خمس سنوات، عملت البلدية مع الزوجين اللذين يعتزمان جمع ستة أو سبعة أفيال في مأواهما على التنسيق مع السلطات الفرنسية في شأن الإجراءات، لا سيما في ما يتعلق بالسلامة في حالة هروب الأفيال إلى غابات المنطقة الشاسعة التي تنتشر فيها أشجار الجوز والكستناء.

وفي الموازاة، اقام الزوجان بمساعدة "أكثر من مئة متطوع" مساراً مسيّجاً بمساحة ثمانية هكتارات، كانت غاندي تتنزه فيه صبيحة أحد أيام تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتأكل أغصان أشجار الكستناء والصفصاف والخس وبعض الليمون الحامض- وهو طعامها المفضل - التي تتوافر بانتظام في هذه المساحة الخضراء.

ومع أن أنثى الفيل هذه أمضت نصف حياتها في الأسر متنقلة بين الدنمارك وفرنسا، فإن المناخ البارد في هذه الوديان الواقعة على ارتفاع 400 متر دفعتها للعودة إلى حظيرتها الجديدة المزودة موقداً ومضختين حراريتين يجعل حرارتها الدائمة 18 درجة مئوية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لتجهيز المأوى نحو 1,12 مليون دولار، أمّنها الزوجان من مدخراتهما ومن تبرعات أفراد ومنظمات غير حكومية تعنى بحماية الحيوانات بينها مؤسسة بريجيت باردو و"وان فويس" و"وورلد أنيمال بروتيكشن" و"أنيمال تراست"، على ما تشرح صوفي.