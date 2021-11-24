تجري لاتفيا محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي لبناء سياج على طول حدودها مع بيلاروس وسط أزمة المهاجرين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المحادثات تشمل بحث تمويل لاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهي دول تعاني من أزمة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود من بيلاروس.

وأفادت صحيفة "ليتا" الإخبارية بأن الاتحاد الأوروبي سوف يوفر 200 مليون يورو (225 مليون دولار) للدول الثلاث.

وقال رئيس الوزراء اللاتفي كريسجانيس كارينز في مقابلة مع تليفزيون لاتفيا اليوم الأربعاء: "سوف نتحدث عن استخدام هذه الأموال أيضا لبناء سياج، وهو أداة مهمة".

وأضاف أنه يمكن استخدام الأموال أيضا في المعدات لتعزيز أمن الحدود.

وتأتي تصريحات كارينز بعد أن زار رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عواصم دول البلطيق الثلاث يوم الأحد.