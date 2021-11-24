ذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية اليوم /الأربعاء/ أن نادي ليفربول قرر المشاركة في سباق ضم الدولي الغيني أجويبو كامارا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي أولمبياكوس اليوناني في فترة الإنتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن مسئولي ليفربول تواصلوا مع وكيل اللاعب في محاولة للتعاقد معه؛ ليدخلوا في منافسة مع أندية ليستر سيتي ونيوكاسل الراغبين في ضم الدولي الغيني.

ويشارك كامارا صاحب الـ20 عامًا في أكثر من مركز في وسط الملعب، حيث يمكنه اللعب كجناح وكذلك صانع ألعاب، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة بجميع المسابقات، مع أولمبياكوس الذي يطلب 20 مليون إسترليني مقابل اللاعب.