سجلت أعداد ركاب المطارات الألمانية في تشرين أول/أكتوبر الماضي رقما قياسيا للعام الحالي.

وأعلن اتحاد المطارات الألمانية "ايه دي في" أن عدد الأشخاص الذين سافروا عبر المطارات الألمانية في الشهر الماضي وصل إلى 12.6 مليون شخص وهذه هي أعلى حصيلة شهرية في العام الحالي، كما أنها تمثل ارتفاعا بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعدد ركاب المطارات الألمانية في نفس الشهر من العام الماضي الذي تأثر بتداعيات جائحة كورونا.

ووصلت الرحلات الجوية الداخلية في ألمانيا والرحلات العابرة للقارات في الشهر الماضي إلى أكثر من ثلث المستوى العادي لهذه الرحلات الذي كان قبل اندلاع الأزمة (في نفس الشهر من 2019)، فيما وصلت الرحلات على مستوى أوروبا إلى ثلثي المستوى المعتاد وذلك لأسباب على رأسها موسم عطلات الخريف.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد رالف بايزل إن " النقل الجوي الداخلي في ألمانيا حقق قفزة في النمو في تشرين أول/أكتوبر الماضي" وعزا هذه القفزة إلى ارتفاع معدلات التطعيم وتسهيل قواعد السفر داخل أوروبا.

ولا يزال هناك نقص كبير في رحلات ما وراء البحار.

يذكر أن الولايات المتحدة عاودت السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي الملقحين بالقدوم جوا إليها اعتبارا من تشرين ثان/نوفمبر الجاري.