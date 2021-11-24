أفاد باحثون هولنديون بزيادة أعراض الاكتئاب وذلك أثناء نوبة الصداع النصفي.

وأجرى الباحثون في كلية الطب جامعة "أمستردام" دراسة يوميات استباقية شملت 487 مشاركًا يعانون من الصداع النصفي خلال شهر واحد وارتباطه بأعراض الاكتئاب الحاد.. وتم اختيار نوبة صداع نصفي واحدة بشكل عشوائي لكل مشترك بالدراسة.

ووجد الباحثون أن المرضى سجلوا درجات أعلى في أعراض الاكتئاب الحاد أثناء نوبات الصداع النصفي مقارنة بجميع الأيام الأخرى .. ولم تظهر أي علامات تحذير مبكرة للنوبة (عن طريق ظهور أعراض الاكتئاب ) مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من اكتئاب مدى الحياة.

وسجل مرضى الصداع النصفي المصابون بالاكتئاب مدى الحياة درجات أعلى لأعراض الاكتئاب الحادة خلال جميع أيام نوبة الصداع النصفي.

وقال الفريق البحثي إن أعراض الاكتئاب (خاصة التغيرات المزاجية وفقدان الاهتمام) ليست إشارات "إنذار مبكر" تسبق الصداع النصفي ، لكن مرضى الصداع النصفي يعانون من أعراض اكتئاب أكثر حدة أثناء صداع الشقيقة ، بغض النظر عن الاكتئاب مدى الحياة.