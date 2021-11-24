أعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة اليوم الأربعاء أن الاقتصاد نما بنسبة 1ر7% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد يسجل نسبة نحو تبلغ" نحو 7% " للعام الجاري بأكمله.

ووفقا لتقديرات الوزارة فإن إجمالي الناتج المحلي من المرجح أن يكون نما بنسبة 7ر7% حتى الآن هذا العام، عقب أن انكمش بأكثر من 5% خلال عام .2020

وقالت الوزارة إن الاقتصاد نما بنسبة 3ر1% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

وأرجعت الوزارة النمو جزئيا إلى " الطلب العالمي المزدهر على أشباه المواصلات ومعدات أشباه المواصلات.

وكان الانتاج في الدول المجاورة مثل ماليزيا وفيتنام قد تباطأ مطلع هذا العام بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا، مما أدى لنقص المكونات في مصانع السيارات في أوروبا.

واستمر الوضع صعبا بالنسبة للفنادق والمطاعم، حيث انكمش القطاعان بنحو 4% خلال الربع الثالث من العام بسبب " إعادة فرض قيود أكثر صرامة على تناول الطعام في المطاعم والفعاليات" بعدما سجلت سنغافورة حالات وفاة قياسية بفيروس كورونا.