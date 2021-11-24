فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامات تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليوروات، على شركتي "أمازون" و"أبل".

وبحسب بيان ، فقد وجد تحقيق أن البنود الواردة في عقد يعود تاريخه إلى 31 من تشرين أول/أكتوبر لعام 2018، منعت تجار البيع بالتجزئة الرسميين وغير الرسميين من بيع منتجات "أبل" الأصلية وعلامة "بيتس" التجارية المرتبطة بها، على موقع "أمازون" الالكتروني.

ويعني ذلك أنه لم يُسمح إلا لشركة "أمازون" نفسها، وللبائعين الفرديين الذين اختارتهم "أبل" ببيع المنتجات هناك. وبحسب هيئة مكافحة الاحتكار، فإن هذا السلوك ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تقوم "أمازون" بدفع 7ر68 مليون يورو، كغرامات، بينما ستدفع "أبل" 5ر134 مليون يورو، وذلك بحسب القرار.