محمود عيسى



بعد ان سجلت الكويت في الشهر الماضي تراجعا بنسبة 1.2% لتصل قيمة مؤشر مشروعاتها 203 مليارات دولار خلال الفترة بين 9 سبتمبر و14 اكتوبر الماضيين، فقد سجلت خلال الفترة التالية الواقعة بين 14 اكتوبر و11 الجاري ارتفاعا بنسبة 1%، حيث ارتفعت قيمة المؤشر الى 205 مليارات دولار.



وذكرت مجلة «ميد» ان سبعة من ثمانية أسواق يتتبعها مؤشر ميد للمشاريع الاقليمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سجلت مكاسب قياسية في الفترة بين 14 أكتوبر و 11 نوفمبر. فقد نمت قيمة مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 2.6% من 3.2 تريليونات دولار إلى 3.3 تريليونات دولار. في غضون ذلك، نما سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3% لترتفع قيمته من 2.5 تريليون دولار في أكتوبر إلى 2.6 تريليون دولار في نوفمبر. وارتفع سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1% خلال الشهر من 1.29 تريليون دولار في 14 أكتوبر إلى 1.33 تريليون دولار في 11 نوفمبر، كما توسعت أسواق المشاريع في البحرين والإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.1% و1.1% على التوالي، لتصل إلى 53 مليار دولار و701.2 مليار دولار في نوفمبر. وساهم إدخال مشاريع جديدة مثل تطوير النفط الصخري والمرحلة الأولى من مخطط مترو وزارة النقل في النمو في البحرين الشهر الماضي، كما ساعدت المشاريع الجديدة على رفع القيمة السوقية للمشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجلت قطر عقودا بلغت قيمتها 202 مليار دولار، وسجل العراق عقودا بلغت قيمتها 431 مليار دولار مقابل 249 مليار دولار سجلها سوق المشروعات في إيران.