جاء في الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة الرقابة على تنوع إيرادات الدولة وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل ومراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك بغرض تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال توصيات الديوان، حيث استهدف مبادرة خاصة بحصر وتصنيف الجهات التي من الممكن أن تساهم في زيادة إيرادات الدولة وتنوعها من خلال تقاريره وتوصياته حيث ستقاس عبر آلية مدى تنوع مصادر الدخل الأخرى، ونسبة زيادة مصادر الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى جانب مبادرة أخرى تتعلق بالتحقق من درجة نجاح الأنشطة الاستثمارية بالجهات المشمولة بالرقابة ومتابعة ما صدر من الديوان بشأن زيادة كفاءة إدارة العمليات الاستثمارية المالية



ويستهدف الديوان في استراتيجيته مبادرة تختص بتحديد أوجه القوة والضعف في القوانين والاتفاقات الضريبية في الدولة ومدى تطبيقها، وذلك عبر وسائل قياس تتعلق بدراسة القوانين الضريبية واللوائح والقواعد التنفيذية الخاصة بها ومدى النجاح في حصر ممولي الضريبة، ومدى تحصيل الضريبة والغرامات وتطبيقاتها ومراجعة وتقييم الاعفاءات الضريبية وأنواعها.