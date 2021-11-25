في إطار جهوده المستمرة للاستثمار في رأسماله البشري وتعزيز مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انضمام فيصل الشويرد إلى فريق الإدارة العليا للبنك من خلال تعيننه في منصب مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس قسم الخدمات المصرفية المتميزة.



وبفضل خبرته المهنية الواسعة والممتدة لنحو عقدين في المجال المصرفي، تم تكليف الشويرد بتوسيع نطاق قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في KIB وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة إلى النخبة من عملاء البنك والمصممة خصوصا لهم. وبعدما أمضى حياته المهنية بأكملها في القطاع المصرفي، حيث كان قد بدأ مشواره المهني في العمل في الفروع، يعد الشويرد اليوم خبيرا مصرفيا متمرسا يتمتع بخبرة شاملة تغطي العديد من ميادين العمل المصرفي، وتضم جوانب مختلفة من خدمة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، بما يشمل تطوير المنتجات، والمبيعات، وخدمة العملاء، والعمليات.



وكذلك إدارة الأفرع وغيرها الكثير.