

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تقديم عرض خاص بمناسبة يوم «Black Friday»، حيث يتضمن استردادا نقديا بنسبة 10% على كل المشتريات المحلية والدولية يومي 26 و27 الجاري، والتي تتم باستخدام بطاقات فيزا «الأهلي - الإمارات»، على أن يكون الحد الأقصى للاسترداد هو 50 دينارا تتم إضافتها لحساب بطاقة ائتمان العميل المؤهلة.



وأوضح البنك في بيان حافي أنه للاستفادة من هذا العرض، يجب على حاملي بطاقات «الأهلي - الإمارات» المؤهلة إنفاق 100 دينار كحد أدنى، وهذا يشمل معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وإلى جانب هذا العرض، فإن أي إنفاق باستخدام بطاقات الائتمان يربح تلقائيا أميال سكاي واردز على طيران الإمارات.