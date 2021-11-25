أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الحادي والأربعين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: خلف كريم رخيص الحسيني، وعبدالله حامد صفيان محمد، والشيخ مالك حمود فيصل مالك الصباح، وفاطمة محمد مبارك الصوري، ومحمد عبدالله محمد البسام، ومحمد علي شافي العجمي، وجراح خلف محمد المطيري، ومصعب عيسى ناصر الظفيري، وهدى إبراهيم حمد الجاسر، وأيمن عبدالرحمن أحمد العمار.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.