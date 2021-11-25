بشرى شعبان



قال نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح إن الهيئة نظمت أمس جلسة تعريفية لدورة التدريب عن بعد لحديثي التخرج من الباحثين عن عمل بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك بمسرح الهيئة في الرقعي، حيث يبلغ عدد المسجلين بالدورة نحو 188 باحثا عن عمل، وسوف تبدأ يوم الاحد المقبل وتشمل العديد من المهارات التي يحتاجها الباحث عن عمل لدعمه مهنيا وصقل مهاراته وتهيئته للعمل في القطاع الخاص.



وأضاف المطوطح: تشمل الدورة أهم المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل للانتقال الى الحياه العملية من خلال تطبيق المهارات المكتسبة من مرحلة التدريب مثل كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية، وستقوم الهيئة بتكرار مثل هذه الدورات بشكل دوري ومستمر بعد أن يتم الاعلان عن هذه الدورات مسبقا من خلال مواقع الهيئة الرسمية وفتح المجال لأكبر شريحة من الباحثين عن العمل للاستفادة من هذه الدورات المجانية.