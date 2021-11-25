عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بالتكليف في وزارة الأشغال عيد الرشيدي أصدر قرارا إداريا بشأن تشكيل لجنة لدراسة عطاءات ممارسة شراء رخص Esri Arc Gis لتحديث نظام الـ Wopr مع الصيانة والدعم الفني برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية وعضوية كل من: مدير مركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط والتنمية م.أحمد الصالح - نائبا للرئيس، وعضوية رشا الصايغ رئيسة قسم قواعد البيانات بمركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط والتنمية، وم. ليلى الخياط من مركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط والتنمية، وفهد العازمي بإدارة الشؤون المالية بقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وفيصل العازمي بقطاع هندسة الصيانة، وم. جاسم محمد بقطاع شؤون هندسة الصيانة، وزينب الصايغ بإدارة المشتريات والمخازن بقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، م. لطيفة الشطي من مركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط والتنمية - عضوا مقررا. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة وعليهم تقديم كل التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز مهامها.

وفي المادة الثانية من القرار الإداري، تقوم اللجنة بدراسة العطاءات المحالة من لجنة الشراء بوزارة الأشغال والمقدمة من قبل الممارسين وذلك في ضوء استيفاء كل الاشتراطات والمتطلبات المطلوبة في مستندات الممارسة على أن ترفع اللجنة توصياتها لوكيل الرقابة والتدقيق خلال أسبوعين من تاريخ إحالة العطاءات إليها من لجنة الشراء بالوزارة وتقوم الجهة المختصة بالوزارة بعد اعتماد التوصية المقدمة من قبل اللجنة باستكمال الإجراءات.