تنطلق عصر اليوم الخميس فعاليات كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك والتي تستمر فعالياتها على مدى 3 أيام متتالية بمشاركة واسعة من رماة النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي في مسابقات رمايات (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات.



وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.



وبهذه المناسبة، قال أمين السر المساعد بنادي الرماية م.محمد الغربة ان كأس الشيخ عبدالله المبارك لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقدمه أسرة المغفور له تجاه أسرة ورماة نادي الرماية الكويتي الرياضي من دعم وتشجيع خاص.



وقال الغربة: إن اليوم سيشهد بداية التدريبات الرسمية لرماية القوس والسهم اعتبارا من الساعة 4 عصرا ثم تبدأ في 4:30 مساء التدريبات الرسمية لرماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار لفئة الرجال، على أن تبدأ المنافسات الفعلية غدا الجمعة.