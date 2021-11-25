لحق تشلسي، حامل اللقب، ومان يونايتد الانجليزيان بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما أكرم الأول وفادة ضيفه يوفنتوس الإيطالي برباعية نظيفة، وانتزع الثاني فوزا ثمينا من مضيفه فياريال الإسباني 2-0 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.



وعقد برشلونة الإسباني مهمته في حجز بطاقته إلى الدور الثاني بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 0-0، فيما عزز ليل الفرنسي حظوظه بالفوز على ضيفه سالزبورغ النمساوي 1-0، وأنعشها اشبيلية الإسباني بتغلبه على ضيفه فولفسبورغ الألماني 2-0. وارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى ستة بعد ليفربول الإنجليزي (المجموعة الثانية) وأياكس أمستردام الهولندي (الثالثة) وبايرن ميونيخ الألماني (الخامسة) ويوفنتوس الإيطالي (الثامنة). أكرم تشلسي حامل اللقب وفادة ضيفه يوفنتوس برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها تريفو شالوباه (25) وريس جيمس (56) وكالوم هودسون-أودوي (58) والألماني تيمو فيرنر (90+5). ورفع تشلسي رصيده إلى 12 نقطة وتصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام فريق السيدة العجوز الذي كان ضامنا تأهله. وثأر الفريق اللندني لخسارته ذهابا في تورينو بهدف فيديركو كييزا. وفي مباراة أخرى باتت هامشية بفوز تشلسي، تعادل مالمو السويدي مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي 1-1.



وقاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مان يونايتد إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله هدفا ومساهمته في الثاني خلال الفوز على مضيفه فياريال 2-0، وهو الفوز الأول ليونايتد في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات (تعادل وخسارتان). وفي المجموعة ذاتها، نجا أتالانتا الإيطالي من فخ مضيفه يونغ بويز السويسري وانتزع تعادلا مثيرا 3-3، ليرفع اتالانتا رصيده الى ست نقاط في المركز الثالث مقابل أربع نقاط ليونغ بويز. وبات أتالانتا مطالبا بالفوز في الجولة الأخيرة على ضيفه فياريال لبلوغ ثمن النهائي للعام الثالث تواليا، فيما يحتاج الاخير للتعادل فقط. وفرط برشلونة في حسم تأهله في أول مباراة قارية بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه الدولي السابق تشافي هيرنانديز عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بنفيكا 0-0.



وفشل النادي الكاتالوني في استغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من بنفيكا الذي كان تغلب عليه 3-0 في الجولة الثانية، وعقد مهمته في التأهل إلى ثمن النهائي. وكان برشلونة بحاجة إلى الفوز على النادي البرتغالي لحسم بطاقته قبل الجولة الأخيرة، لكن أهدر الفرصة وباتت مهمته صعبة جدا في التأهل كونه تنتظره قمة نارية أمام مضيفه البافاري. وعزز برشلونة الذي بات مطالبا بالفوز في الجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا، موقعه في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين أمام الفريق البرتغالي. وفي المجموعة ذاتها، واصل بايرن ميونيخ مشواره المثالي بفوزه على مضيفه دينامو كييف 2-1 في مباراة تحصيل حاصل. وسجل هدفي النادي البافاري الذي سبق وضمن تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، نجمه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (14)، والفرنسي كينغسلي كومان (42)، فيما أحرز دينيس غارماش هدف دينامو كييف الوحيد (70)، معززا صدارته للمجموعة مع 15 نقطة، فيما بقي دينامو كييف متذيلا للمجموعة بنقطة يتيمة. وعزز ليل حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة بفوزه على سالزبورغ 1-0، فيما أنعشها اشبيلية بفوزه الأول في دور المجموعات على حساب ضيفه فولفسبورغ 2-0.

أرقام رونالدو لا تتوقف

واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع مان يونايتد أمام فياريال في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتمكن «الدون» من تسجيل الهدف الخامس مع فريق «الشياطين الحمر» في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما سجل ابن الـ 36 عاما 9 أهداف مع «يونايتد» منذ عودته في 14 مباراة مع صناعة هدفين. هدف رونالدو هو الـ 799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا. وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010، كما رفع غلته إلى 140 هدفا في 181 مباراة المسابقة القارية العريقة، وسجل كريستيانو رونالدو 10 أهداف في موسم واحد للموسم الـ 17 على التوالي. رونالدو سجل 127 هدفا وصنع 71 أخرى في 305 مباريات مع مانشستر يونايتد طوال مسيرته.

«ليفا».. يهز الشباك للمرة الـ 9 بـ «مقصية» رائعة

أصبح مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يهز شباك المنافسين في 9 مباريات متتالية مرتين على مدار تاريخ دوري الأبطال، وفقا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، بعدما سجل هدف فريقه الأول في شباك مضيفه دينامو كييف الأوكراني (14) من لعبة هوائية رائعة «باك ورد»، فيما سجل هدف النادي البافاري الثاني كينغسلي كومان (42)، ليخرج فائزا 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة لدوري الأبطال الأوروبي. وسبق لصاحب الـ 33 عاما أن سجل في 9 مباريات متتالية للمرة الأولى في أغسطس 2020، قبل أن يكرر الأمر مجددا هذا العام. رغم ذلك، فإن «ليفا» لا يملك الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون التوقف عن التسجيل، والذي يملكه البرتغالي كريستيانو رونالدو بهز الشباك في 11 مباراة متتالية.