احتفت وسائل إعلام عالمية بإنجاز الهلال السعودي بعد تتويجه للمرة الرابعة في تاريخه بلقب دوري أبطال آسيا، بعد أن حسم لقب نسخة العام 2021 على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء الثلاثاء بثنائية نظيفة، حملت توقيع كل من ناصر الدوسري وموسى ماريغا، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد الملك فهد بالرياض.



وأبرزت شبكة «ESPN» العالمية، الإنجاز الهلالي، حيث قالت: «الهلال يصنع التاريخ كأول بطل لآسيا 4 مرات، بعد عام من حسرة كوفيد، ليصبح أول بطل آسيوي في تاريخ كرة القدم يحمل اللقب 4 مرات»، فيما اهتمت شبكة «CNN» بتغطية تفصيلية للمباراة التي حسمها الهلال مبكرا لصالحه عبر هدف التقدم للاعب ناصر الدوسري، الذي أحرزه بعد 15 ثانية من البداية. وأمام نحو 50 ألف متفرج لم يمهل ناصر الدوسري الضيوف كثيرا مسجلا أسرع هدف في مباراة نهائية متجاوزا هدف مهاجم اتحاد جدة الدولي السيراليوني محمد كالون بالدقيقة الثانية في مرمى العين الإماراتي عام 2005، فيما عزز المالي موسى ماريغا بالدقيقة 63 فوز الهلال بهدف ثان ليستعيد اللقب الذي كان ناله عام 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، ورصع سجله بلقب رابع تاريخي بعد عامي 1991 و2000، وبذلك فض شراكة صدارة الأندية الأكثر تتويجا باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ المتوج به أعوام 1997 و1998 و2009، كما ضمن العملاق السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام بالإمارات مطلع العام المقبل.



وقد اختير لاعب وسط الهلال سالم الدوسري أفضل لاعب في المسابقة، فيما توج مهاجم الدحيل القطري الكيني مايكل أولونغا بلقب الهداف برصيد 9 أهداف.