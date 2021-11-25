يواجه كل من مرسيليا ولاتسيو امتحانين مهمين للإبقاء على آمالهما حية في بلوغ الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما ستكون الفرصة سانحة أمام وست هام الإنجليزي وموناكو الفرنسي وأينتراخت فرانكفورت الألماني للعبور، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات.



في المجموعة الخامسة، ستكون الفرصة سانحة لغلطة سراي المتصدر للعبور الى الدور الثاني في حال فوزه على مرسيليا في إسطنبول، مقابل تعثر لاتسيو ضد لوكوموتيف في موسكو، كما سيضمن الصدارة في حال التعادل مقابل خسارة الفريق الإيطالي.



يتصدر الفريق التركي المجموعة برصيد ثماني نقاط مقابل 5 للاتسيو و4 لمرسيليا، فيما يتذيل لوكوموتيف بنقطتين.



وفي حال فوز غلطة سراي، قد يقضي على آمال مرسيليا بالبقاء في المنافسة في حال فوز لاتسيو على لوكوموتيف.



وفي المجموعة الثانية، يحل ريال سوسييداد ثاني ترتيب الدوري الإسباني ضيفا على موناكو المتصدر في الإمارة وسيضمن الفريق الفرنسي مقعدا له في الأدوار الإقصائية في حال الفوز، كما أن التعادل يكفيه لضمان أحد المركزين الأولين.



يتصدر موناكو الترتيب برصيد 8 نقاط مقابل 6 لريال سوسييداد، فيما يحتل أيندهوفن الهولندي المركز الثالث مع 5 نقاط ويستضيف شتروم غراتس النسموي المتذيل برصيد نقطة.



وسيحجز وست هام الانجليزي مقعده في الأدوار الإقصائية في حال فوزه على مضيفه رابيد فيينا خلف أبواب موصدة، بعد أن فرضت النمسا إغلاقا شاملا في البلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



ولاتزال المنافسة مفتوحة على مصراعيها في المجموعة الثالثة بين نابولي الايطالي (7)، وليغيا وارسو الپولندي (6)، وليستر سيتي الانجليزي (5) وسبارتاك موسكو الروسي (4).



ويأمل ليستر العودة الى الانتصارات ضد ضيفه ليغيا بعد تعادله في الجولة السابقة على أرضه مع سبارتاك.



وبعد أن ضمن ليون الفرنسي صدارة المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة من 4 انتصارات، تقتصر المنافسة على المركز الثاني بين سبارتا براغ التشيكي (4) الذي يحل على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (4) وبروندبي الدنماركي (2) الذي يستقبل ليون.



وفي الرابعة، سيضمن أينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر (10) العبور في حال فوزه على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي (1)، بغض النظر عن مواجهة أولمبياكوس اليوناني (6) مع ضيفه فنربغشة التركي (5).



بينما في المجموعة السادسة، يلتقي براغا البرتغالي (9) مع ميدتيلاند (5) في الدنمارك، فيما يستقبل النجم الأحمر بلغراد الصربي (7) فريق لودوغوريتس البلغاري (1).



وسيكفي باير ليفركوزن الألماني المتصدر (10) الفوز ضد ضيفه سلتيك الاسكتلندي (6) لضمان العبور، فيما يلتقي ريال بيتيس الإسباني (7) مع ضيفه فرينكفاروزي المجري (بال رصيد من النقاط) في المجموعة السابعة.



روما وتوتنهام للفوز في «المؤتمر»



تنطلق الجولة الخامسة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعدد من المواجهات، ويلتقي في أبرزها نادي العاصمة الإيطالية روما مع ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني، فيما يحل توتنهام الانجليزي ضيفا على مورا السلوفيني، فيما يواجه سلافيا براغ التشيكي على ملعبه ضيفه فينورد روتردام الهولندي في مواجهة صعبة على الفريقين.