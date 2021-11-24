وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى العاصمة الاسبانية مدريد اليوم للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 المزمع عقده خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وكان في استقبال الغانم لدى وصوله سفيرنا لدى مملكة اسبانيا عيادة السعيدي وعدد من أركان السفارة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد الكويت أمام الجمعية العامة للمؤتمر الذي يناقش موضوع (التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية : التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع)، كما من المقرر ان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت.

كما يشارك الغانم والوفد المرافق له في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد المواقف بشأنها.

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية أيضا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والسلم والأمن الدوليين، وشؤون الأمم المتحدة، الى جانب العديد من اللجان الفرعية.

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي، وعضو الشعبة النائب أسامة المناور، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.