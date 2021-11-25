أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة شؤون الحج ندبا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين أن تعليمات وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بشأن الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمرة أكدت أنه لا يسمح للأطفال دون 12 عاما من الدخول للمسجد الحرام لعدم شمولهم ضمن الفئات المسموح لها بإصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء شعيرة العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا.. توكلنا».



وقال المزين: شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على عدم إمكانية الدخول للحرم المكي للعمرة أو للصلاة دون وجود تصريح فعال، مع إمكانية التواصل مع هاتف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين رقم 1966 بشأن إبقاء الأطفال في الساحات الخارجية للحرم، كما يرجى العلم أنه تم تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام لأداء الطواف لغير المعتمرين، وتمت إضافة أيقونة «طواف» في تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» كما أن الطواف لغير المعتمرين سيتاح في غير أوقات الصلوات في الفترتين الصباحية والمسائية.