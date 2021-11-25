آلاء خليفة



اختتمت فعاليات المؤتمر الثالث لتعليم وبحوث الأمن السيبراني (CERC) الذي نظمته حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST) وجامعة الكويت بتعاون قسمي هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول وقسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية، والذي استضافته كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23 و24 الجاري.



وتقدمت اللجنة المنظمة للمؤتمر بالشكر لجميع المحاضرين وللجهات المشاركة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وكذلك الشكر موصول للجنود المجهولين الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر، متطلعين إلى النسخ القادمة للمؤتمر والمزيد من التعاون في المجال.



وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر عن التوصيات والتي تمثلت بالتالي:



تأمين البنى التحتية الحيوية



٭ الإسراع في إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتأمين جميع البنى التحتية الوطنية الحيوية (مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والاتصالات والمدن الذكية).



٭ الحث على استمرار التقييم الدوري الشامل لمستوى الأمن السيبراني في الكويت على كافة القطاعات وتحديد الفجوات للوصول إلى المستوى المنشود، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لكل القوانين والتشريعات والسياسات العامة لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني والمعلوماتي وزيادة الوعي في المجتمع.



٭ تعزيز القدرات اللازمة للقدرة على الصمود السيبراني في مختلف القطاعات (العامة والخاصة والمدنية) من خلال الاستثمارات طويلة الأجل في البنى التحتية والبرمجيات والتكنولوجيا ورأس المال البشري.



٭ إنشاء قنوات اتصال موثوقة وفعالة بين مختلف الكيانات الحكومية والصناعات عالية القيمة لضمان تلقي التنبيهات الحيوية المهمة المتعلقة بالهجمات والتهديدات الإلكترونية عالية الخطورة ومعالجتها على الفور.



التعليم والبحث



٭ تطوير وإعداد الكوادر البشرية الماهرة في مجال الأمن السيبراني بأسرع وقت ممكن لسد الفجوة في القوى العاملة الحالية والمستقبلية من خلال برامج التدريب الأكاديمي.



٭ الإسراع في إنشاء شهادات الدراسات العليا والجامعية في مجال الأمن السيبراني بتركيزات مختلفة، تشجيع إدخال مفاهيم الأمن السيبراني في جميع المناهج.



٭ تعزيز إدخال الأمن السيبراني في جميع مراحل التعليم العام من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي من أجل تزويد الطلاب بالمعرفة العامة والمهارات اللازمة لفهم التهديدات الأمنية الأساسية.



٭ تعزيز التعاون العلمي وتبادل المعرفة وبناء القدرات والبحوث متعددة التخصصات في مجال الأمن السيبراني بين الخبراء والممارسين في الكويت.



القوانين الأخلاق والمجتمع



٭ تضافر الجهود الوطنية والدولية لتنمية التعاون وتبادل الخبرات على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات في مجال الأمن السيبراني.



٭ تحفيز حملات التوعية للجمهور العام في محاولة لزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني والتحديات والتعليم.



٭ الدفاع عن قوانين أكثر شمولا للأمن السيبراني تحمي البنى التحتية الحيوية مع تحقيق التوازن بين خصوصية الأفراد وحرياتهم.