استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية السنغال لدى الكويت ابراهيم الخليل سيك، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات على وجه الخصوص، وأهدى الخالد للسفير سيك في ختام اللقاء درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له التوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.



من جهته، عبر السفير ابراهيم الخليل سيك عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده ومواطنو السنغال على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.