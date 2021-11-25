بيروت - ناجي شربل



أعلن المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم التشيكي ايفان هاسيك، أسماء اللاعبين الـ 23 الذين سيمثلون لبنان في مسابقة كأس العرب التي تنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.



وتضمنت القائمة 5 لاعبين من المحترفين في الخارج هم روبير وجورج ملكي ونادر مطر ومحمد علي الدهيني وربيع عطايا، كما خلت من 5 محترفين آخرين كانوا يستدعون بشكل دائم لكل مباريات المنتخب في الفترة الأخيرة خصوصا التصفيات المونديالية، وهم حسن «سوني» سعد وعمر شعبان «بوغيل» وجوان العمري وباسل جرادي، الذين سيغيبون عن كأس العرب لارتباطهم مع أنديتهم في البطولات المحلية التي ينشطون بها في الخارج.



وقائمة الـ 23 هي: الحراس مصطفى مطر وعلي ضاهر وعلي السبع، قاسم الزين، حسين الدر، محمد علي الدهيني، عباس عاصي، جهاد أيوب، محمد حيدر، نور منصور، وليد شور، ربيع عطايا، روبير ملكي، زين العابدين فران، هلال الحلوة، ماهر صبرا، مهدي الزين، فضل عنتر، محمد زين طحان، نادر مطر، محمد قدوح، جورج ملكي، حسن شعيتو «شبريكو».



ويلعب لبنان في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر (بطلة أفريقيا) ومصر والسودان. ويستهل مبارياته أمام مصر في الأول من ديسمبر.