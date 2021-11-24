أكدت وزارة النفط اليوم الأربعاء التزام دولة الكويت الكامل باتفاق إعلان التعاون داخل تحالف (أوبك بلس) - يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها - نافية وجود أي موقف كويتي مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.

وقالت (النفط) في بيان صحفي إن وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس سيشارك في الاجتماع ال35 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري ال182 ل(أوبك) والاجتماع الوزاري ال23 لتحالف (أوبك بلس) المزمع عقده (عن بعد) مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن "المشاورات الاعتيادية الدورية التي تصاحب مثل هذه الاجتماعات المهمة لم تبدأ إلى الآن ولم يتبلور أي موقف لدولة الكويت إلى الآن بخصوص توجهات (أوبك بلس) خلال الاجتماع المقبل".

وأضافت أن "(أوبك بلس) من خلال التشاور والتنسيق وإعلان اتفاق التعاون تقوم بكل ما يساهم ويدعم استقرار الأسواق وتوازنها" مشيرة إلى أن "دولة الكويت تدعم دائما العمل الجماعى ضمن إطار اتفاق (أوبك بلس) وذلك بعد التشاور ودراسة أوضاع الأسواق النفطية ضمن إطار عمل اللجان الفنية والوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كالمعتاد". (النهاية)