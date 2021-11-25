حجزت خمسة فرق اضافية مقاعدها في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أبرزها ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) ومانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي في ختام الجولة الخامسة قبل الأخيرة الاربعاء.

وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي وباريس سان جرمان بفوز الاول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الاولى وبلغا سوياً الدور ثمن النهائي.

ورفع سيتي رصيده الى 12 نقطة حاسماً صدارة المجموعة مقابل 8 لسان جرمان قبل جولة واحدة من نهاية الدور الاول.

وتقدم سان جرمان بهدف نجمه كيليان مبابي (50)، قبل أنّ يرد سيتي بواسطة رحيم سترلينغ (63) والبرازيلي غابريال جيزوس (77).

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد لايبزيغ الالماني بفوز ساحق من أرض كلوب البلجيكي 5-صفر.

كان سيتي الطرف الافضل في الشوط الاول لكنه اصطدم بفريق منظم في خطوطه الخلفية.



لعبة مشتركة رائعة بين برناردو سيلفا الذي مرر كرة بالكعب باتجاه الجزائري رياض محرز فأطلقها بيسراه قوية كانت في طريقها الى الشباك لكن الظهير المغربي أشرف حكيمي تدخل في اللحظة الاخير وشتت الكرة برأسه (18).

وكانت أخطر فرصة في الشوط الاول لسيتي أيضاً عندما سدد الالماني ايلكلي غوندوغان كرة من داخل المنطقة ارتدت من القائم الايسر لسان جرمان (32) ثم تسديدة بعدها مباشرة من محرز طار لها نافاس وتصدى لها ببراعة (33).

أما أبرز فرصة لسان جرمان في هذا الشوط فجاءت من هجمة مرتدة سريعة مرر فيها نيمار كرة امامية باتجاه مبابي الذي سددها لولبية فوق العارضة من مشارف المنطقة (43).



وبدا سيتي الشوط الثاني ضاغطاً لكن سان جرمان فاجأه بافتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة ومنسقه تبادل فيها نيمار والبرتغالي نونو منديش والارجنتيني ليونيل ميسي الكرة قبل ان يمررها الاخير عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة لتجد مبابي المتربص فاطلقها قوية مرت بين ساقي الحارس البرازيلي ايدرسون (50). وكان مبابي يخوض مباراته الرقم 50 في المسابقة القارية.

وحاول محرز مرة جديدة لكن نافاس كان له بالمرصاد مجدداً (58)، قبل أن ينجح سيتي في ادراك التعادل عندما تابع رحيم ستيرلينغ كرة عرضية من كايل ووكر من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (63).



وتصدى نافاس مرة جديدة لكرة ماكرة من المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس الذي شارك في الشوط الثاني (70)، لكن وقف عاجزا عندما مرر محرز كرة عرضية عند القائم الايمن باتجاه برناردو سيلفا الذي هياها بطريقة رائعة أمام جيزوس فتابعها الاخير بعيداً عن متناول الحارس مسجلا هدف الفوز (76).

-ريال وإنتر على الموعد أيضاً-انتزع ريال مدريد بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 3-صفر في المجموعة الرابعة من منافسات الجولة الخامسة، مشرعاّ الباب أمام تأهل إنتر الإيطالي الفائز على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 2-صفر في وقت سابق.



ورفع ريال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الاوّل، بفارق نقطتين عن إنتر، فيما تجمد رصيد شيريف تيراسبول رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث. ويقبع شاختار في قاع المجموعة مع نقطة يتيمة.

في المباراة الأولى، افتتح التسجيل للنادي الملكي الوافد الجديد المدافع النمسوي دافيد ألابا من ركلة حرة مباشرة من 18 متراً اصطدمت بالقدم اليمنى للبرازيلي كريستيانو وخدعت حارسه اليوناني جورجيوس أثاناسياديس (30)، فيما أضاف الألماني توني كروس الثاني من تسديدة بعيدة اصطدمت بالعارضة ومنها داخل الخط (45+1).

في الشوط الثاني، سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الثالث من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج المنطقة استقرت عند أسفل القائم الأيسر (55).

-ثنائية دجيكو- في المباراة الثانية، انتظر بطل إيطاليا حتّى الشوط الثاني لهز شباك شاختار في غضون 6 دقائق عبر المهاجم ابن الـ 35 عاماً في الدقيقتين 61 و67.



واستعاد بطل إيطاليا توازنه قارياً بفوزه على شيريف تيراسبول مرتين في الجولتين السابقتين باجمالي المباراتين 6-2، بعدما كان استهل مغامرته بخسارة أمام ريال صفر-1 وتعادل سلبي أمام شاختار.

-سبورتينغ على حساب دورتموند-وبلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي ثمن النهائي أيضاً بفوزه اللافت على بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت تحقيق أياكس امستردام الهولندي الذي كان ضمن تأهله في الجولة الماضية، انتصاره الخامس توالياً بعد فوزه على مضيفه بشيكتاش التركي 2-1 بفضل ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر.

وكان سبورتينغ في حاجة الى الفوز بفارق هدفين ليضمن البطاقة الثانية في هذه المجموعة فكان له ما أراد.

تقدم الفريق البرتغالي بهدفين في الشوط الاول حملا توقيع بدرو غونسالفيش (30 و39)، ثم ساءت الامور بالنسبة الى دورتموند بطرد لاعب وسطه ايمري تشان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، فاستغل سبورتينغ النقص العددي وسجل الهدف الثالث عن طريق بدرو بورو الذي تابع كرة من ركلة جزاء سددها بدرو غونسالفيش وتصدى لها الحراس (81).



ورد دورتموند بهدف شرفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بواسطة الهولندي دونيل مالن لكن بعد فوات الاوان.

في المقابل، حصد أياكس العلامة الكاملة حتى الان بفوزه في مبارياته الخمس فرفع رصيده الى 15 نقطة مقابل 9 سبورتينغ لشبونة و6 لدورتموند، في حين بقي بشيكتاش من دون رصيد.

وتخلف اياكس بهدف قبل ان يرد بهدفين بواسطة مهاجمه العاجي الاحتياطي الذي دخل مطلع الشوط الثاني سجلهما في الدقيقتن 54 و69.

وبات هالر رابع لاعب فقط في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل في أوّل خمس مباريات له في البطولة للقارية بعد الايطالي اليساندرو دل بييرو (1995)، والاسباني دييغو كوستا (2014) والنروجي ارلينغ هالاند (2019). كما رفع رصيده الى 9 اهداف في المسابقة متساويا مع مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب الهدافين.

-ميلان يخلط الاوراق-وخلط ميلان الايطالي الاوراق بالعودة فائزاً على أتلتيكو مدريد الاسباني بهدف وحيد سجله البرزايلي جونيور ميسياس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.



وعزز ميلان بالتالي حظوظه في بلوغ ثمن النهائي ومرافقة ليفربول متصدر هذه المجموعة لانه رفع رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث متساوياً مع أتلتيكو الخامس، فيما تجمد رصيد لكن بورتو عند خمس نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي ميلان في الجولة الاخيرة مع ليفربول في ملعب سان سيرو، في حين يتواجه اتلتيكو مدريد مع بورتو.

وفي مباراة ثانية، حصد ليفربول العلامة الكاملة بفوزه في مباراته الخامسة توالياً على بورتو بهدفين نظيفين سجلهما الإسباني تياغو ألكانتارا من تسديدة رائعة من خارج المنطقة (52) والمصري محمد صلاح (70).