أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الاماراتية اليوم الخميس، ان الامارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق اعلان التعاون في مجموعة (أوبك +).

وذكرت الوزارة في بيان انه ليس لدى دولة الامارات "اي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل" ل(اوبك +).

وكان وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي اكد يوم الثلاثاء الماضي خلال الجلسة النقاشية الوزارية الافتتاحية لمؤتمر ومعرض ابوظبي الدولي للبترول (اديبك 2021) "ان التزام (أوبك +) وحلفائها بزيادة انتاج النفط 400 الف برميل يوميا على أساس شهري يساهم في استقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب".

وتوقع المزروعي "زيادة العرض مقابل الطلب خلال الربع الأول من العام المقبل 2022 ما يعتبر عام التوازن بين العرض والطلب".

وأشار الى ان مصادر الطاقة هذا العام لا سيما الوقود الأحفوري شهدت اقبالا كبيرا بفضل عودة الحياة الى طبيعتها وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتخفيف القيود على السفر.